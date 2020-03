„Na dobre i na złe” odcinki 777-778. Lina zniknie bez śladu! To wina Agaty? [CO SIĘ WYDARZY]

W 777. odcinku "Na dobre i na złe" Agata w końcu pogodzi się z tym, że Szczepan jest z Liną. Niestety Libanka opatrznie zrozumie słowa Woźnickiej i wzburzona wyjdzie z domu bez słowa... Co się z nią stanie? Sprawdź, co się wydarzy!

Agata (Emilia Komarnicka-Klynstra) wciąż próbuje zbliżyć się do Szczepana (Kamil Kula). Jednak gdy zobaczyła pocałunek byłego ukochanego z Liną (Izabela Perez), zaczęła rozumieć, że ich małżeństwo powoli przestaje być fikcją...

W 777. odcinku "Na dobre i na złe" Agata w końcu odpuści. Powie Szczepanowi, że na początku była zazdrosna, ale już jej przeszło i poprosi go, by nie skrzywdził Liny, która bardzo do niego pasuje. Następnego dnia Libanka odbierze wyniki badań i okaże się, że jest już prawie zdrowa! Małżonkowie będą bardzo szczęśliwi i wyznają sobie miłość!

Nieco później Lina opacznie zrozumie słowa Agaty i uzna, że Lipski ożenił się z nią tylko z litości! Dziewczyna wybiegnie z domu i zniknie bez śladu. Woźnicka będzie czuła się winna, więc w 778. odcinku "Na dobre i na złe" wynajmie detektywa, Lecha Matwieja (w tej roli Bartłomiej Nowosielski), by odnalazł żonę Szczepana... Uda mu się? Co się stało z Liną? Tego dowiemy się wkrótce!

