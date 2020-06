"Na dobre i na złe" po wakacjach 2020. Jorge nigdy nie będzie chirurgiem?! Wszystko przez wstydliwą przypadłość... [CO SIĘ WYDARZY]

Po wakacjach kariera lekarska Jorge stanie pod poważnym znakiem zapytania! Czy Szwed zdoła pokonać swoje ograniczenia? Sprawdź, co się wydarzy!

Jorge (Adrian Zaremba), młody lekarz ze Szwecji, niedawno rozpoczął staż na oddziale pediatrii, gdzie uczy się zawodu pod czujnym okiem doktora Trettera (Piotr Garlicki). Na początku będzie szło mu bardzo dobrze, lecz w końcu pojawiły się problemy...

Okazuje się bowiem, że Jorge... me tendencję do omdleń w trakcie zabiegów. Po wakacjach szwedzki medyk będzie z tego powodu odstawiony na boczny tor, co bardzo go dotknie. Mężczyzna postanowi jednak nie dawać za wygraną i zacznie intensywnie ćwiczyć na... martwych zwierzętach.

- Całą noc operowałem martwe kurczaki... Świetnie mi idzie na denatach - wyzna jednej z koleżanek.

- Może miałeś infekcję albo wypiłeś za dużo kawy? - usłyszy w ramach pocieszenia.

- A może będę musiał zostać patomorfologiem albo od razu zatrudnię się w zakładzie pogrzebowym...

Jorge będzie naprawdę załamany tym, że nie może normalnie wykonywać zawodu lekarza. Czy uda mu się przezwyciężyć swoje opory? A może będzie musiał pożegnać się z Leśną Górą? Przekonamy się już niedługo!