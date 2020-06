"Na dobre i na złe" po wakacjach 2020. Konica i Lucyna będą razem?! Będą spędzać coraz więcej czasu wspólnie [CO SIĘ WYDARZY]

Czy to możliwe, by Lucyna i Konica z "Na dobre i na złe" zostali parą? Co ich połączy? Sprawdź, co wydarzy się w powakacyjnych odcinkach!

"Na dobre i na złe" po wakacjach 2020 w środy o godz. 20:55 w TVP2! Lucyna (Anna Samusionek) to osoba nieprzewidywalna! Nie można się z nią nudzić, bo wciąż planuje kolejne intrygi. Ostatnio zaczęła nawet szukać w Leśnej Górze miłości... Czy uda się jej ją znaleźć? Pani Maria znowu w Leśnej Górze! Nadal będzie prowadzić bufet? Z relacji z planu dowiadujemy się, że w powakacyjnych odcinkach "Na dobre i na złe" Lucyna będzie miała dużo scen z Konicą (Robert Koszucki)! Dyrektor szpitala wyraźnie ma do niej słabość, bo wciąż pozwala jej pracować, mimo że ta miga się od swoich obowiązków. Para przez jakiś czas nawet wspólnie mieszkała! Co więcej, teraz Robert Koszucki opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Anną Samusionek, które podpisał cytatem "To piękne kiedy ludzie wyznają sobie miłość"! Czy to znaczy, że między tą dwóją pojawi się uczucie? Czas pokaże!