„Na dobre i na złe” po wakacjach 2020. Tadek wyzna Kazi miłość! Co ona na to? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Na dobre i na złe" Tadek wyzna Kazi, że nigdy nie przestał jej kochać! Jak ona zareaguje na to wyznanie? Sprawdź, co już wiadomo!

W zeszłym sezonie "Na dobre i na złe" poznaliśmy dwoje nowych stażystów - Kazię (Zuzanna Lit) i Tadka (Marcin Urbanke). Szybko wyszło na jaw, że łączy ich nie tylko miłość do neurochirurgii...

Okazało się, że Kazia i Tadek byli kiedyś parą, a teraz dziewczyna oskarża byłego ukochanego o spowodowanie wypadku, w którym została częściowo sparaliżowana. Jakiś czas temu jednak Tadek zdradził jej w końcu prawdę - to ona szarpnęła za kierownicę, powodując zderzenie. Od tamtej pory ich relacje zaczęły się poprawiać i ponownie się do siebie zbliżyli.

Co więcej, w powakacyjnych odcinkach "Na dobre i na złe" Tadek wyzna Kazi, że nigdy nie przestał jej kochać! Jak ona zareaguje na to wyznanie? Czy jak już wie, że to nie przez niego jest na wózku inwalidzkim, to zechce znów z nim być? Tego dowiemy się wkrótce!

