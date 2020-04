"Na dobre i na złe". Przerwa w emisji serialu! Ostatni odcinek już w kwietniu! Co się wydarzy?

Pandemia koronawirusa zmusiła zawieszenie emisji kolejnego serialu. Ostatni odcinek tego sezonu "Na dobre i na złe" już w kwietniu! Co czeka lekarzy z Leśnej Góry? Sprawdź!

"Na dobre i na złe" odcinek 778. w środę, 29.04.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Niestety okazuje się, że twórcy "Na dobre i na złe" nie zdążyli nakręcić wszystkich odcinków w tym sezonie. Pandemia koronawirusa przerwała zdjęcia do serialu i tym sposobem ostatni nowy odcinek zobaczymy już 29 kwietnia!

W 778. odcinku serialu Maks (Tomasz Ciachorowski) już nie będzie próbował ukrywać, że doktor Woźnicka (Emilia Komarnicka-Klynstra) wpadła mu w oko i zaprosi ją na randkę. Z kolei Szczepan (Kamila Kula) nadal będzie szukać Liny (Izabela Perez) i nie będzie mógł wybaczyć Agacie słów, którymi zraniła jego ukochaną. Lekarka, by odnaleźć zaginioną dziewczynę, zatrudni w końcu detektywa, Lecha Matwieja (Bartłomiej Nowosielski). Zanim mężczyzna zacznie działać, zostanie pacjentem szpitala! Czy Lina w końcu się znajdzie?

Tymczasem, ku niezadowoleniu Radwana (Mateusz Damięcki), nowy ginekolog doktor Homolka (Matej Matejka), staje się jednym z najbardziej popularnych lekarzy szpitala. Krzysztof postanowi się go pozbyć? W międzyczasie Justyna (Karolina Czarnecka), była narzeczona Michała (Mateusz Janicki), tuż przed swoim ślubem wróci nagle do szpitala skarżąc się na ból operowanej ręki. Razem z nią, w Leśnej Górze pojawi się też Adrian (Maksymilian Rogacki), jej narzeczony. Hania (Marta Żmuda Trzebiatowska) będąc świadkiem bójki ukochanego z partnerem Justyny, postanowi wyjechać! Co się z nią stanie?

