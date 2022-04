"Na dobre i na złe". Sara Müldner była jedną z największych dziecięcych gwiazd, ale później branża o niej zapomniała. Jak dzisiaj wygląda i czym się zajmuje?

Sara Müldner była jedną z największych dziecięcych aktorskich gwiazd. Ogromną popularność przyniósł jej serial "Na dobre i na złe", z którego w pewnym momencie postanowiła zrezygnować i wyjechać do Francji na studia aktorskie. Sara Müldner nie sądziła, że branża filmowa o niej zapomni, a powrót okazał się trudniejszy niż sądziła. Czym dzisiaj zajmuje się Sara Müldner i jak wygląda? Sprawdźcie.

SARA MÜLDNER DAWNIEJ BYŁA GWIAZDĄ. JAK WYGLĄDA DZISIAJ?

Sara Müldner urodziła się 30 maja 1989 roku w Warszawie i jest córką aktorki Izabelli Dziarskiej oraz polskiego rzeźbiarza Jacka Müldnera-Nieckowskiego. Takie pochodzenie mogło oznaczać tylko jedno - skazanie na bycie artystą.

Sara na ekranach telewizorów pojawiła się bardzo szybko. Już w 1998 roku zaliczyła dwa spektakle Teatru Telewizji, aby rok później zacząć grać w serialach. Zaczęło się od produkcji "Trzy szalone zera", następnie przyszedł czas na "Palce lizać", aż Sara wzięła udział w przedsięwzięciu, które zapewniło jej sławę na długie lata, czyli serialu "Na dobre i na złe". I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od jednej rekomendacji... Tak swoje aktorskie początki wspomina Sara Müldner w rozmowie dla portalu NaTemat.pl, którą przeprowadził Michał Jośko:

Karierę zaczęłam jako sześciolatka od głównej roli w spektaklu telewizyjnym "Naparstek Pana Boga". Później wszystko kręciło się już samo: operator pracujący przy tej produkcji polecił mnie do kolejnego przedstawienia Teatru Telewizji, potem zaczęły zgłaszać się kolejne osoby proponujące nowe role albo udział w zdjęciach próbnych. W pewnym momencie nie musiałam nawet chodzić na castingi – po prostu, ludzie ze środowiska wiedzieli jak gram, więc nie musiałam starać się o kolejne angaże. Dziś jest inaczej. Gram bardzo mało, choć nie z wyboru.

W "Na dobre i na złe" Sara Müldner wcielała się w postać Julki Nowak, adoptowanej córki Kuby i Zosi. Tak wówczas twórcy pisali o tej postaci:

Zadziorna mądrala. Straciła rodziców, a krewni sami mieli zbyt dużo dzieci, aby się nią zaopiekować. Ujęła za serce Zosię, która zrobiła wszystko, aby zostać jej mamą. Po okresie buntu i młodzieńczych szaleństw wyjechała na studia do Australii.

To właśnie "Na dobre i na złe" zapewniło Sarze Müldner największą popularność, jednak młoda aktorka postanowiła w 2007 roku zrezygnować z roli, aby poświęcić się edukacji. Co ciekawe, po latach postać Julki Burskiej powróciła do serialu, jednak tym razem wcieliła się w nią Aleksandra Hamkało.

Warto dodać, że dokonanie Sary nie kończą się na serialu "Na dobre i na złe". W jej aktorskim CV znajdziemy również takie tytuły jak chociażby "Na boso" (2007), "Lubię mówić z tobą" (2012) czy serial "Lekarze" (2013).

Sara Müldner ambitnie podeszła do aktorstwa. Wyjechała do Paryża, gdzie zaczęła uczyć się w jednej z najlepszych szkół aktorskich Cours Florent, a także studiowała filozofię na Sorbonie, co z pewnością uformowało jej spojrzenie na świat. Po latach Sara wróciła do Polski, gdzie chciała dalej rozwijać swoją aktorską karierę. Niestety, rzeczywistość okazała się bezlitosna i dla wielu Sara Müldner była już aktorką, która wypadła z obiegu. Tak opowiedziała o tym w rozmowie z NaTemat.pl:

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością". Oczywiście, wiedziałam, że branża aktorska jest nieprzewidywalna, że nigdy nie mamy stuprocentowego wpływu na to, jak potoczy się nasza kariera, jednak wydawało mi się, że ludzie mnie pamiętają, że wszystko wróci do normy i znów będę grać. Jednak było inaczej. Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały. Okazało się, że w ciągu kilku lat rynek się zmienił: coraz mniej istotny jest talent i dorobek aktorski, ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie. Dziś stawia się na celebrytów, którzy stali się rozpoznawalni dzięki pozowaniu na ściankach i regularnym pojawianiu się na portalach plotkarskich. Trochę smutne...

Dzisiaj Sara Müldner wciąż próbuje wrócić do aktorstwa, jednak narzeka, że do części castingow nie ma dostępu. Próbowała pracować z manadżerem i chodzić na imprezy dla celebrytów, jak chociażby organizowany przez TVP "Test wiedzy o podatkach", ale uznała, że to nie jej świat. Zamiast tego skupiła się na pisaniu. Tworzy zalążki scenariuszy, ale ma problem z ich dokończeniem, co jest częstym zjawiskiem, które zwane jest prokrastynacją. Jednak ma nadzieję, że wkrótce narodzi się z tego większy projekt. Sary Müldner, jako, że biegle posługuje się trzema językami obcymi, zajmuje się też wykonywaniem przekładów i tłumaczeń.

Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Sara Müldner! Bardzo się zmieniła? Oceńcie!

