"Na dobre i na złe". Sara Müldner zachwyca urodą! Jako dziecko była gwiazdą, jednak później zniknęła z showbiznesu. Jak dzisiaj wygląda dawna serialowa Julka?

Sara Müldner była jedną z największych serialowych dziecięcych gwiazd, jednak kilka lat temu aktorka zniknęła z polskiego showbiznesu. Teraz Sara Müldner powraca na salony i z miejsca zachwyca swoim wyglądem! Sprawdźcie, jak zmieniła się dawna serialowa Julka z "Na dobre i na złe"!

JAK ZMIENIŁA SIĘ SARA MÜLDNER?

Sara Müldner urodziła się 30 maja 1989 roku w Warszawie i jest córką aktorki Izabelli Dziarskiej oraz polskiego rzeźbiarza Jacka Müldnera-Nieckowskiego. Takie pochodzenie mogło oznaczać tylko jedno - skazanie na bycie artystą.

Sara na ekranach telewizorów pojawiła się bardzo szybko. Już w 1998 roku zaliczyła dwa spektakle Teatru Telewizji, aby rok później zacząć grać w serialach. Zaczęło się od produkcji "Trzy szalone zera", następnie przyszedł czas na "Palce lizać", aż Sara wzięła udział w przedsięwzięciu, które zapewniło jej sławę na długie lata, czyli serialu "Na dobre i na złe".

W "Na dobre i na złe" Sara Müldner wcielała się w postać Julki Nowak, adoptowanej córki Kuby i Zosi. Tak wówczas twórcy pisali o tej postaci:

Zadziorna mądrala. Straciła rodziców, a krewni sami mieli zbyt dużo dzieci, aby się nią zaopiekować. Ujęła za serce Zosię, która zrobiła wszystko, aby zostać jej mamą. Po okresie buntu i młodzieńczych szaleństw wyjechała na studia do Australii.

Swoją przygodę z "Na dobre i na złe" Sara Müldner zakończyła w 2007 roku. Co ciekawe, po latach postać Julki Burskiej powróciła do serialu, jednak tym razem wcieliła się w nią Aleksandra Hamkało.

Sara Müldner ambitnie podeszła do aktorstwa. Wyjechała do Paryża, gdzie zaczęła uczyć się w jednej z najlepszych szkół aktorskich, a także studiowała filozofię na Sorbonie, co z pewnością uformowało jej spojrzenie na świat. Po latach Sara wróciła do Polski, gdzie chce rozwijać się aktorsko.

Warto dodać, że dokonanie Sary nie kończą się na serialu "Na dobre i na złe". W jej aktorskim CV znajdziemy również takie tytuły jak chociażby "Na boso" (2007), "Lubię mówić z tobą" (2012) czy serial "Lekarze" (2013).

Ostatnio aktorka pojawiła się na organizowanym przez TVP "Teście o podatkach". Sprawdźcie, jak dzisiaj wygląda Sara Müldner! Bardzo się zmieniła? Oceńcie!