"Na dobre i na złe". Serialowa Blanka apeluje do młodzieży! Zachęci fanów do mycia rąk i pozostania w domu?

Pola Gonciarz, czyli Blanka z "Na dobre i na złe", w oficjalnym spocie apeluje do młodzieży, aby została w domu i dbała o higienę. Posłuchaj, co ma do powiedzenia!

Seriale medyczne to nie tylko rozrywka, ale także cenne źródło wiedzy na temat zdrowia. Serialowi lekarz i pielęgniarki w przystępny sposób starają się przekazywać widzom podstawowe informacje na temat różnych chorób i sposobów zapobiegania. Twórcy seriali medycznych pomagają w walce z koronawirusem. Rekwizyty z planów trafiły do szpitali!Zobacz więcej W obliczu trwającej epidemii koronawirusa również twórcy serialu "Na dobre i na złe", najstarszego polskiego serialu medycznego, postanowi opublikować filmik, w którym przypominają podstawowe środki ostrożności, które pozwalają uniknąć zakażenia. Serialowa Blanka Consalida (Pola Gonciarz), kieruje swój apel do młodych ludzi, ponieważ oni zwykle przechodzą chorobę COVID-19 bezobjawowo, a mimo to mogą zarazić nią innych. Warto wsłuchać się w ten apel, szczególnie że gdy pierwsze dni wiosny mogą być szczególnie kuszące. Pola Gonciarz po raz pierwszy trafiła na plan serialu "Na dobre i na złe" już jako mała dziewczynka, w 2001. Od 2014 wciela się w Blankę, córkę Wiktorii. Zobacz galerię https://www.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/