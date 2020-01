"Na sygnale" odcinek 257. Lidka i Artur na pierwszym USG! Robert zakłóci ich szczęście? [CO SIĘ WYDARZY]

W 257. odcinku "Na sygnale" Lidka i Artur wybiorą się na pierwsze USG, by zobaczyć swoje dziecko. Niestety ratowniczka wciąż będzie martwić się o Roberta, który poprzysiągł zemstę... Zniszczy ich szczęście? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na sygnale" odcinek 257. w środę, 5.02.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lidka (Anna Haba) jest w ciąży! Okazało się, że ojcem dziecka jest Góra (Tomasz Piątkowski), który bardzo się z tego faktu ucieszy i otoczy ratowniczkę opieką. Niestety Robert (Krzysztof Mateusiak) zobaczy ich razem i wybuchnie wściekłością! Poprzysięgnie zemstę...

W 257. odcinku "Na sygnale" Lidka i Artur dowiedzą się, że Robert zaginął! Ratowniczka będzie załamana i wciąż będzie myśleć, że to jej wina. Jeszcze tego samego dnia wybierze się z Górą na pierwsze USG w ciąży. Artur będzie wzruszony, ale Lidka nie będzie mogła przestać myśleć o Robercie.

W końcu Góra uzna, że ratowniczka nie zazna spokoju, dopóki Robert się nie odnajdzie. Lekarz postanowi sam go odszukać, wszystko po to, by móc stworzyć szczęśliwy związek z Lidką! Uda mu się to?

