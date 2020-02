"Na sygnale" odcinek 260. Doktor Górska uwiedzie Kubę?! Ratownik straci kontrolę! [CO SIĘ WYDARZY]

W 260. odcinku serialu "Na sygnale" doktor Górska zacznie podrywać Kubę! Czy kierownik stacji ulegnie jej wdziękom? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na sygnale" odcinek 260. w środę, 26.02.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kuba (Wojciech Zygmunt) starał się jak mógł, ale nie udało mu się zdobyć serca Martyny (Monika Mazur). Po miłosnych niepowodzeniach ciężko jest mu teraz otworzyć się na nowy związek. Czy ktoś skruszy mur jego serca?

Lidka umówi się na randkę z Robertem?! Co z Górą?Zobacz więcej

W 260. odcinku serialu "Na sygnale" ordynator Górska (Justyna Sieniawska) uśmiechnie się zalotnie do kierownika stacji i zasugeruje mu, że uważa go za niezłe ciacho! Szczęsny nie będzie jednak w nastroju na amory i zagrozi jej oskarżeniem o molestowanie. Lekarka zapewni go jednak, że nie miała nic złego na myśli.

Jakiś czas później Kuba zrozumie, że jego reakcja była mocno przesadzona. Gdy wyjdzie ze szpitala, zobaczy, że Górska siedzi w swoim samochodzie i płacze. Ratownik postanowi ją pocieszyć. - To chyba nie przeze mnie? Ja nie chciałem... - powie, patrząc jej prosto w oczy. Chwilę później zacznie ją namiętnie całować!

Pani ordynator odwzajemni pocałunek! Czy w serialu "Na sygnale" narodzi się nowa, wielka miłość?