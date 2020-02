"Na sygnale" odcinek 261. Martyna postawi Piotrkowi ultimatum! Zatrzymanie spadku albo... rozwód?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 261. odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotrek znowu pokłócą się o spadek po zmarłej pacjentce. W końcu Strzelecka uzna, że jak zatrzymają pieniądze, to ich małżeństwo się rozpadnie! Co na to Piotrek? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na sygnale" odcinek 261. w środę, 4.03.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv Piotrek (Dariusz Wieteska) niedawno dostał spadek po pacjentce, ale przysporzył on mu tylko kłopotów. Nie dość, że rodzina staruszki zaczęła mu grozić, to jeszcze zraził do siebie kolegów, bo zaczął szastać pieniędzmi. Teraz dojdą problemy z żoną... Ekipa Góry na celowniku gangstera! Zabije ich?!Zobacz więcej W 261. odcinku "Na sygnale" Martyna znowu zauważy, że Piotrek nie potrafi przestać wydawać pieniędzy i wprost powie mu, że się zmienił i nie podoba jej się to. - Odkąd je dostałeś, czuję, jakby mi podmienili męża. Wyszłam za zabawnego i skromnego chłopaka, a teraz mam szpanera, który rozrzuca kasę - zarzuci mu. Strzelecki bardzo przejmie się tymi słowami i za radą Wiktora (Wojciech Kuliński) przeprosi żonę. Wtedy powie jej, że jeśli tego chce, to mogą się rozwieść. Martyna od razu mu przerwie i przyzna, że jeśli ma wybierać między mężem a pieniędzmi, to nie chce ani grosza. Piotrek zgodzi się z nią i podejmie poważną decyzję. - Oddam te pieniądze. Są ludzie, którzy ich o wiele bardziej potrzebują - uzna. Czy teraz już będzie między nimi dobrze? Cudowne ozdrowienia w polskich serialach. Którzy bohaterowie pokonali śmierć lub nieuleczalną chorobę?Zobacz więcej