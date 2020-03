"Na sygnale" odcinek 264. Lidka i Artur w szkole rodzenia! Robert nadal będzie w ich życiu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 264. odcinku "Na sygnale" Lidka i Artur pójdą do szkoły rodzenia, gdzie znowu powróci temat Roberta. Mężczyzna wciąż będzie obecny w ich życiu? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na sygnale" odcinek 264. w środę, 25.03.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lidka (Anna Haba) z niewiadomych powodów chce, by Robert (Krzysztof Mateusiak) był obecny w jej życiu. Sprawia to dużą przykrość Arturowi (Tomasz Piątkowski), który jest przecież ojcem dziecka ratowniczki...

W 264. odcinku "Na sygnale" Lidka wybierze się do szkoły rodzenia i zabierze ze sobą Górę. Lekarz bardzo ucieszy się, że nie będzie towarzyszył im Robert, który akurat nie dotrze na miejsce. W pewnym momencie Artur zacznie krytykować Lidkę, a ona poprosi go o wsparcie, bo bardzo boi się porodu. - Cholernie się boję... Byłoby mi łatwiej, gdybyś we mnie wierzył - powie. On z kolei wyzna jej, że boi się czegoś innego - jej byłego narzeczonego!

Góra przyzna Chowaniec, że widział w domu Roberta broń! Niestety Lidka mu w to nie uwierzy... Czy Robert rzeczywiście jest niebezpieczny?

