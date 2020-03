"Na sygnale" odcinek 264. Robert chce pozbyć się Góry?! Ma w domu broń! [CO SIĘ WYDARZY]

W 264. odcinku "Na sygnale" Góra zacznie bać się Roberta, który trzyma w domu broń! Czy chce się go pozbyć? Lidka zerwie z nim kontakt? Sprawdź szczegóły!

"Na sygnale" odcinek 264. w środę, 25.03.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Robert (Krzysztof Mateusiak) wciąż stoi pomiędzy Lidką (Anna Haba) i Górą (Tomasz Piątkowski). Choć jest bardzo miły dla rywala, to czy tego nie udaje?

W 264. odcinku "Na sygnale" Artur skorzysta z okazji, że nie ma przy nich Roberta i wyzna Lidce, że się go boi. Powie, że jej były ukochany ma w domu broń! Niestety ratowniczka mu nie uwierzy. Będzie przekonana, że Góra opowiada bajki tylko po to, by znów odsunąć ją od narzeczonego. - To nie fair - westchnie na to lekarz.

Czy Robert rzeczywiście jest niebezpieczny?

