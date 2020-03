"Na sygnale" odcinek 265. Potocki wraca do pracy! Znowu namiesza w życiu bohaterów? [CO SIĘ WYDARZY]

W 265. odcinku "Na sygnale" okaże się, że Potocki znowu jest lekarzem! Wiktor będzie w szoku! Czy Stanisław znów namiesza w życiu bohaterów? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na sygnale" odcinek 265. w środę, 1.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Anna (Lea Oleksiak) i Wiktor (Wojciech Kuliński) byli pewni, że Potocki (Marcin Grzymowicz) zniknął już z ich życia i nie będzie więcej mieszał. Tylko czy Stanisław podda się tak łatwo i odpuści sobie doktor Reiter?

Wygląda na to, że nie! W 265. odcinku "Na sygnale" Góra (Tomasz Piątkowski) z zespołem dostanie wezwanie do do turysty, który rozchorował się po powrocie z wakacji w Egipcie. Nagle Lidka (Anna Haba), po wejściu do mieszkania pacjenta, zacznie krwawić i niespodziewanie zostanie pacjentką... właśnie doktora Potockiego!

Niedługo później również Banach odkryje, że Potocki wrócił do zawodu lekarza i też pracuje jako ratownik. Będzie w szoku! Czy Potocki znów namiesza? Tego dowiemy się wkrótce!

