"Na sygnale" odcinek 265. Wiktor wścieknie się, że Potocki wrócił do pracy! Rzuci się na niego z pięściami! [CO SIĘ WYDARZY]

W 265. odcinku "Na sygnale" Wiktor dowie się, że Potocki wrócił do pracy i bardzo się zdenerwuje! Przestanie nad sobą panować... Sprawdź, co z tego wyniknie!

"Na sygnale" odcinek 265. w środę, 1.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo spełni się najgorszy koszmar Wiktora (Wojciech Kuliński) - Potocki (Marcin Grzymowicz) znowu pojawi się w Leśnej Górze! Będzie knuł, by odzyskać Annę (Lea Oleksiak)?

W 265. odcinku "Na sygnale" okaże się, że Potocki oficjalnie jest już zdrowy i wróci do pracy. Wiktor wpadnie na rywala w szpitalu i gdy odkryje, że Potocki pracuje jako ratownik, będzie wściekły!

- Co ty tu robisz?!

- Akurat kończyłem dyżur, to pomyślałem, że zajrzę… Zobaczę, co u Ani…

- Hańbisz ten strój!

- Wiktor, rozumiem, co do mnie czujesz, ale uwierz, byłem chory…

- Wszystkich możesz zmanipulować, ale nie mnie! Ja wiem, jaki jesteś naprawdę…

- Słyszałeś, co powiedział sąd... Nie odpowiadam za swoje czyny, to nie moja wina…

Kiedy w pewnym momencie Stanisław wspomni o Zosi (Edyta Bełza), Wiktor przestanie nad sobą panować i rzuci się na niego z pięściami! - Nie zbliżaj się do mojej córki! - krzyknie. Czy Wiktor ma rację i Potocki rzeczywiście się nie zmienił?

