"Na sygnale" odcinek 267. Ciężarna Lidka trafi do szpitala! Dlaczego wciąż będzie myśleć o... Robercie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 267. odcinku "Na sygnale" Lidka trafi do szpitala! Okaże się, ze bardziej niż o siebie i dziecko, będzie martwić się o Roberta! Dlaczego? Sprawdź szczegóły!

"Na sygnale" odcinek 267. w środę, 15.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lidka (Anna Haba) wciąż pozostaje w dziwnym trójkącie miłosnym z Górą (Tomasz Piątkowski) i Robertem (Krzysztof Mateusiak). Obaj troszczą się o nią, a wkrótce będą mieli ku temu więcej okazji, bo ratowniczka trafi do szpitala!

W 267. odcinku "Na sygnale" lekarka prowadząca ciążę Lidki zadecyduje, że ta powinna zostać w szpitalu do czasu porodu. Ona, zamiast martwić się o siebie i dziecko, wciąż będzie myślała o Robercie! - Został sam, a powinien być pod kontrolą - powie Górze, prosząc go, by się nim zajął. Artur po jakimś czasie jej to obieca.

Niedługo później obaj panowie odwiedzą Lidkę i cała trójka wspólnie zagra w kalambury. Ratowniczka zauważy, że Robert i Artur zaczęli się dogadywać i będzie bardzo szczęśliwa! Czy teraz już wszystko się ułoży?

