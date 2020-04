"Na sygnale" odcinek 268. Zosia w sukni ślubnej! Dojdzie do ślubu czy Tomek umrze tuż przed uroczystością?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 268. odcinku "Na sygnale" Zosia będzie przymierzać suknie ślubne, podczas gdy stan Tomka zacznie się pogarszać! Umrze tuż przed uroczystością? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na sygnale" odcinek 268. w środę, 22.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Zosia (Edyta Bełza) i Tomek (Hubert Matysiak) postanowili wziąć ślub, mimo że były strażak ma nawrót choroby i może w każdej chwili umrzeć... Czy ma jednak szansę na wyzdrowienie?

Ciężarna Lidka trafi do szpitala! Dlaczego wciąż będzie myśleć o... Robercie?Zobacz więcej

W 268. odcinku "Na sygnale" para na nowo rozpocznie przygotowania do ślubu. Zosia będzie przymierzać suknie ślubne i poprosi o pomoc Annę (Lea Oleksiak) i Martynę (Monika Mazur). Kiedy Nowy (Kamil Wodka) zobaczy swoją byłą w sukni ślubnej, aż zaniemówi. - Bierz tę. Dziesięć w skali Nowaka - zażartuje Anna.

Tymczasem Wiktor (Wojciech Kuliński) zabierze Tomka na zakupy, by kupić mu garnitur na uroczystość. Podczas przymiarek chłopak znowu zemdleje! Kilka godzin później, gdy będzie już czuł się lepiej, zacznie przepraszać Banacha i opowie mu o swoich wątpliwościach dotyczących ślubu z jego córką. - Nie powinienem tego robić Zosi. Po co jej to? Brać ślub z trupem? - zapyta zrozpaczony.

Wiktor od razu zacznie go pocieszać, ale czy to coś da? Tomek i Zosia wezmą ślub czy chłopak umrze tuż przed uroczystością? Tego dowiemy się wkrótce!

Wiktor oświadczy się Annie! Usłyszy "tak"?Zobacz więcej