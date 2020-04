"Na sygnale" odcinek 269. Lidka poprosi Roberta, by się od niej wyprowadził! Jednak wybrała Górę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 269. odcinku "Na sygnale" Robert odwiedzi Lidkę w szpitalu, a ta niespodziewanie poprosi go, by się od niej wyprowadził! Dlaczego? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na sygnale" odcinek 269. w środę, 29.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! Lidka (Anna Haba) trafiła do szpitala, bo pojawiły się pewne komplikacje w ciąży. Ciągle jednak zamiast o swoje zdrowie, martwi się o Roberta (Krzysztof Mateusiak) i poprosiła Górę (Tomasz Piątkowski), by się nim zaopiekował. Nie jest to jednak takie łatwe... W 269. odcinku "Na sygnale" Robert odwiedzi w końcu Lidkę w szpitalu. Tym razem jednak będzie na nowo pogodny i pełen nadziei. Ratowniczka jednak szybko zepsuje mu humor, bo niespodziewanie poprosi go, by się od niej wyprowadził! - Nie będziemy już mogli razem mieszkać. Przykro mi...

- Ale jak to?

- Dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa.

- Przecież ja…

- Nie, Robert… Ty potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Nie złość się, proszę… Jak on na to zareaguje? Czy to też znaczy, że Lidka da szansę Arturowi? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Na sygnale"!