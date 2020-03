"Na sygnale" odcinek 269. Wiktor oświadczy się Annie! Usłyszy "tak"? [CO SIĘ WYDARZY]

W 269. odcinku "Na sygnale" Wiktor postanowi zrobić kolejny krok w relacji z Anną i się jej oświadczy! Usłyszy "tak"? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na sygnale" odcinek 269. w środę, 29.04.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Jakiś czas temu Anna (Lea Oleksiak) i Wiktor (Wojciech Kuliński) znowu się zeszli i są szczęśliwi. Czy przygotowania do ślub Zosi (Edyta Bełza) zainspirują Banacha i także postanowi się ożenić?

W 269. odcinku "Na sygnale" Anna skończy bardzo ciężki dyżur i będzie marzyła tylko o tym, by wrócić do domu. Niestety Kuba (Wojciech Zygmunt) oświadczy jej, że musi jeszcze popracować. Niedługo później doktor Reiter dostanie kolejne wezwanie do "mężczyzny z bólem w okolicy serca".

Kiedy Anna otworzy drzwi karetki, zobaczy w niej Wiktora - ubranego w elegancki garnitur i trzymającego bukiet kwiatów. Banach uklęknie przed ukochaną i zapyta: "Wyjdziesz za mnie?" Lekarka będzie zachwycona i oczywiście powie "tak"! Para od razu powiadomi o swoich zaręczynach Zosię, która szczerze im pogratuluje.

Czy teraz będą szczęśliwi czy Potocki (Marcin Grzymowicz), który znów pojawił się w ich życiu, ich rozdzieli?

