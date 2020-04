"Na sygnale" odcinek 270. Kuba rzuci Górską! Nie chce być jej zabawką [CO SIĘ WYDARZY]

W 270. odcinku "Na sygnale" Kuba będzie przeżywał trudne chwile, bo jego ojciec trafi do szpitala. Nie będzie mógł jednak liczyć na wsparcie Górskiej, która chce tylko jednego... Dlatego Szczęsny z nią zerwie! To już koniec ich związku? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na sygnale" odcinek 270. w środę, 6.05.2020 o godz. 21:55 w TVP2! - sprawdź program tv Kuba (Wojciech Zymgmunt) i Górska (Justyna Sieniawska) niespodziewanie zaczęli być razem. Chyba nie traktują tego związku poważnie, ale coś się może zmienić w tej kwestii... W 270. odcinku "Na sygnale" Szczęsny spotka w pracy Beatę, która obieca mu seks po dyżurze, by mógł się zrelaksować, na co ten chętnie przystanie. Niedługo później ratownik dostanie wezwanie do domu jego ojca. Na miejscu zobaczy Szczęsnego seniora (Dariusz Dłużewski) pochylonego nad nieprzytomną kobietą. Kuba od razu domyśli się, że jego ojciec ma romans! Chwilę później Ryszard też będzie potrzebował pomocy lekarskiej, bo dostanie zawału! Szczęsny zawiezie ojca do szpitala i tam spotka Górską, która przypomni mu o ich spotkaniu. Kuba jednak nie będzie miał już ochoty na amory i będzie wolał czuwać przy swoim ojcu. - Musisz sobie znaleźć kogoś innego do rozładowania napięcia po dyżurze - rzuci do kochanki, sugerując, że nie chce być już jej zabawką seksualną. Czy to już koniec ich związku?