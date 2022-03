"Na sygnale" odcinki 373. Anna umrze?! Lekarze będą musieli walczyć o jej życie [CO SIĘ WYDARZY]

W 373. odcinku "Na sygnale" Anna niespodziewanie źle się poczuje i trafi na stół operacyjny! Co jej będzie? Lekarzom uda się ją uratować? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na sygnale" nowe odcinki w czwartki o godz. 21:00 i w piątki o godz. 21:35 w TVP1! - sprawdź program tv

W 373. odcinku "Na sygnale" niespodziewanie zdarzy się kolejna tragedia. Tym razem z udziałem Anny (Lea Oleksiak)!

Anna jest w ciąży?! Będzie miała dobre wieści dla Wiktora!Zobacz więcej

W tym odcinku Czarek (Maksymilian Balcerowski) poprosi Annę, by pojechała z nim do ośrodka i nauczyła jego kolegów udzielania pierwszej pomocy. Ta oczywiście się zgodzi, ale w drodze na miejsce, nagle źle się poczuje. Czarek od razu zauważy, że coś jest nie tak i zadzwoni po pomoc. - Potrzebuję karetkę! Do pani doktor Reiter. Bardzo boli ją brzuch. I zasłabła! - powie dyspozytorowi.

Niestety okaże się, że karetka może być dopiero za pół godziny, więc Czarek zadzwoni po Benia (Hubert Jarczak). Ten zjawi się na miejscu z Sonią (Natalia Rewieńska) i stwierdzą, że Anna ma krwotok wewnętrzny. Reiter w ostatniej chwili trafi na stół operacyjny! Niestety rokowania nie będą pomyślne... Kiedy Wiktor (Wojciech Kuliński) zjawi się w szpitalu, będzie pewien, że stan żony to efekt ich starania o dziecko... Czy lekarzom uda się uratować Annę?