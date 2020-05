"Na sygnale" po wakacjach 2020. Zosia i Tomek jednak nie wezmą ślubu? Nowy będzie walczył o ukochaną? [CO SIĘ WYDARZY]

W nowych odcinkach "Na sygnale", które zobaczymy już po wakacjach, Zosia i Tomek będą przygotowywać się do ślubu. Pomagać im będzie Nowy, a ceremonia stanie pod znakiem zapytania... Dlaczego? Sprawdź, co już wiadomo!

Zosia (Edyta Bełza) bardzo chce wyjść za Tomka (Hubert Matysiak), ale jego stan zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Czy uda im się w końcu wziąć ślub?

Córka Banacha (Wojciech Kuliński) nadal będzie przygotowywała się do uroczystości, ale nie będzie mogła liczyć na pomoc ojca. W końcu swoją gotowość do pomocy zaoferuje Nowy (Kamil Wodka). Zosia chętnie z tego skorzysta i znów będzie spędzała dużo czasu z byłym chłopakiem. On będzie ukrywał, że wciąż coś do niej czuje...

Jak podaje "Świat seriali", 272. odcinek serialu "Na sygnale" będzie miał tytuł "Nie wyjdę za Ciebie!", co nie wróży dobrze, bo wtedy właśnie będzie odbędzie się ślub Zosi i Tomka! Pan młody szczęśliwie odzyska przytomność, ale pojawią się inne komplikacje w kościele. Czy Zosia i Tomek powiedzą sobie "tak"? Czy Nowemu uda się odzyskać ukochaną? Tego dowiemy się wkrótce!

