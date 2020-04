"Na Wspólnej". Anna Korcz pokazała ciało po porodzie. Wróciła już do formy sprzed ciąży?

Anna Korcz w styczniu 2020 roku urodziła syna. Córka gwiazdy serialu "Na Wspólnej" i jej mąż Piotr Kalitowicz powitali na świecie małego Franciszka. Aktywna młoda mama postanowiła szybko wrócić do formy sprzed ciąży.

Może lepiej, że teraz robi się formę na lato 2021, bo do ideału jeszcze trochę. Dla mnie - duszy sportowca ciało i jego wygląd jest bardzo istotny, ciągle staram się dążyć do ideału, stawiając sobie kolejne cele. Przed ciążą przebiegłam półmaraton a i tak było mi mało bo można jeszcze więcej.. tymczasem teraz już nie mogę się doczekać kiedy usłyszę od lekarza magiczne słowa: „już może Pani biegać”. Póki co się wzmacniam, sprawdzam ciało co pamięta a co zapomniało. Treningi mocno odbiegają od tych sprzed ciąży, ale muszę być wytrwała - napisała Anna Korcz na Instagramie.