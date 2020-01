"Na Wspólnej". Anna Korcz została babcią! Anna Korcz, córka aktorki Anny Korcz, urodziła syna!

Ąnna Korcz, córka aktorki Anny Korcz, urodziła syna 24 stycznia 2020 roku. Korcz od lipca 2018 roku jest szczęśliwą żoną Piotra Kalitowicza i para w końcu doczekała się swojego pierwszego potomka! Anna Korcz napisała w mediach społecznościowych:

24.01.2020 19:03 czas stanął w miejscu. Przyszedł na Świat i wywrócił go do góry nogami, wszystko się zmieniło, w sekundę najważniejsze kwestie przestały być istotne, bo pojawił się ON. Miłość, którą do Niego mamy i która pojawiła się tak nagle i niespodziewanie jest nie do opisania. Witaj na Świecie Synku ❤️ #love#purelove#baby#mama#tata#newborn#babyboy#FranioPiotrKalitowicz ❤️