"Na Wspólnej". Bożena Dykiel wywołała skandal i zniknęła. Teraz wróciła na salony i znowu jest o niej głośno

Bożena Dykiel na jakiś czas zniknęła z mediów po skandalu, jaki wywołały jej słowa w programie "Dzień Dobry TVN". Za wypowiedź o przyczynach depresji i metodach ich leczenia na aktorkę spadła lawina krytyki, a ona sama usunęła się w cień. Teraz powróciła... i wywołała kolejną burzę w mediach. Czym tak oburzyła opinię publiczną?

Bożena Dykiel znowu szokuje. Jej zachowanie spotkało się z ogromną krytyką

Bożena Dykiel przez lata cieszyła się świetnym wizerunkiem doświadczonej i utalentowanej aktorki. Miała również spore grono fanów, którzy cenili jej dorobek artystyczny i lubili ją oglądać w polskim serialu "Na Wspólnej". Tak było do momentu jej pamiętnego występu w "Dzień Dobry TVN", kiedy to zszokowała zarówno widzów, jak i prowadzące wydanie Agnieszkę Szulim i Ewę Drzyzgę.

Skandaliczne wypowiedzi Bożeny Dykiel o depresji i pandemii

Aktorka do programu została zaproszona, aby porozmawiać o kampanii społecznej związanej z depresją, w której wzięła udział. Gwiazda nie ukrywała bowiem, że również zmagała się z chorobą. Jej wypowiedzi odbiły się szerokim echem - Dykiel opowiadała bowiem, że pandemia jest "spiskiem bogaczów", a depresję leczy za pomocą kolorowych światełek w specjalnych okularach i opowiadała, co jej zdaniem jest przyczyną tej choroby. Niestety, przemyślenia Dykiel nie do końca pokrywały się z naukowymi ustaleniami zarówno o przyczynie choroby, jak i sposobach jej leczenia. Nie umknęło to opinii publicznej i internautom.

Po skandalu, jaki wybuchł, w efekcie którego od aktorki odcięła się fundacja, w której akcji wzięła udział, Bożena Dykiel usunęła się w cień. Dopiero w kwietniu aktorka pojawiła się na oficjalnym wydarzeniu z udziałem prasy. 12 kwietnia Dykiel pojawiła się w kinie Kultura na wydarzeniu z okazji 50. rocznicy powstania Zespołu Filmowego "X". Jak można się domyśleć - na oficjalnym wydarzeniu nie zabrakło fotoreporterów, którym redakcje zleciły udokumentowanie wydarzenia. Gwiazdy biorące udział w takich spotkaniach liczą się z ich obecnością i pozują na tzw. ściankach. Okazuje się, że nie wszystkie.

Aktorka w ogniu krytyki za swoje zachowanie

Takową okazała się Bożena Dykiel, która przychodząc na spotkanie nie okazała entuzjazmu na widok fotoreporterów. Aktorka zaczęła się zasłaniać rękoma, uniemożliwiając zrobienie jej zdjęcia. To jednak nie wszystko - Dykiel zaczęła pokrzykiwać do reporterów "wynocha".

Jej zachowanie spotkało się z ogromną krytyką. Najostrzej wyraził się portal Kulturalnipl, zamieszczając zdjęcie zasłaniającej się aktorki i dołączając gorzki w brzmieniu wpis.

