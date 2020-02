"Na Wspólnej". Co się dzieje z Martą Wierzbicką po odejściu z serialu? Aktorka opowiedziała o wielkiej metamorfozie!

Marta Wierzbicka w 2017 roku odeszła z serialu "Na Wspólnej", z którym była związana przez 12 lat. Po zrezygnowaniu z roli Oli Zimińskiej w serialowym hicie stacji TVN, aktorka skupiła się na pracy w Teatrze Capitol oraz swoich pasjach.

Docelowo bardzo bym chciała, żeby wymarzony spektakl był poważnym. Mam w sobie ogromne pokłady wrażliwości i na pewno bym się sprawdziła. Obecnie realizuje się w komedii i to mi sprawia ogromną radość. Widzieć widza, który wychodzi z teatru i roześmiany jest od ucha do ucha, gdzie mamy świat, gdzie jest dużo smutku, to jest coś, co sprawia, że jestem dumna z siebie - wyznała Wierzbicka.