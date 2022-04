"Na Wspólnej". Historia miłości Bożeny Dykiel i Ryszarda Kirejczyka. Poznali się w Japoniii i od pół wieku nie narzekają na brak pikanterii

Bożena Dykiel od lat zachwyca na ekranie. Aktualnie widzowie najbardziej kojarzą ją z roli Marii Zięby z "Na Wspólnej", gdzie gra żonę Włodka. Prywatnie jednak aktorka od blisko pół wieku jest szczęśliwą żoną. Swojego męża "przywiozła" z dalekiej Japonii. Ich wspólne życie to sielanka ze sporą dawką pikanterii. Poznaj historię miłości Bożeny Dykiel i Ryszarda Kirejczyka.

Bożena Dykiel: kariera

Wszyscy fani polskich seriali z pewnością znają Bożenę Dykiel jako Marię Ziębę z "Na Wspólnej". Aktorka wciela się tam w przesympatyczną, ale mocno stąpającą po ziemi współwłaścicielkę baru, w którym własnoręcznie robi wyśmienite pierogi. Jej serialowym mężem jest Włodek, którego rolę odgrywa Mieczysław Hryniewicz.

Aktorka od wczesnych lat młodości zajmuje się aktorstwem. Swego czasu uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. 73- latka przyszła na świat w Grabowie na Podlasiu. W 1971 roku została absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W tym czasie występowała w Studenckim Teatrze Satyryków (STS), a w latach 1972–1985 w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Lista filmów i seriali, w których mogliśmy ją zobaczyć jest bardzo długa. Bożena Dykiel zagrała między innymi Miećkę Aniołową w "Alternatywach 4", Kaśkę w "Weselu" czy Halinę Wrotkową w "Domu". Aktorka, oprócz gry w filmach i serialach, chętnie pojawia się również w programach telewizyjnych. Prowadziła m.in. "Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża" w Polsacie. Występowała też w 5. edycji "Jak Oni Śpiewają", w której zajęła 6. miejsce.

Małżeństwo Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel od zawsze miała swoje zasady co do miłości i małżeństwa. Podczas gdy jej rówieśniczki miały już mężów i dzieci, ona nadal szukała tego jedynego. Wzorem idealnego małżeństwa byli dla niej rodzice, którzy pokazali jej jak się kochać i szanować. Piękna, długonoga blondynka dość wysoko zawiesiła poprzeczkę kandydatom na swojego męża.

Miłość swojego życia aktorka poznała w odległej Japonii. Miała wówczas 28 lat i pracowała tam nad filmem "Ognie są jeszcze żywe". Jej wybrankiem został kierownik produkcji Ryszard Kirejczyk.

Był wykształcony, miał poczucie humoru i bardzo o mnie dbał. Nie chodzi o to, że podał płaszcz czy otworzył drzwi, tylko z wyprzedzeniem myślał, co mi sprawi przyjemność. Zakochaliśmy się w sobie. Od razu, gdy go poznałam, poczułam, że mogłabym mieć z nim dom i dzieci. Bogu dzięki, że go przywiozłam - mówiła w rozmowie z Super Expressem.

Para już pół roku po powrocie z Japonii wzięła ślub. Młode małżeństwo zamieszkało w kawalerce i zaczęło życie na wspólny rachunek. Aktorka wspominała w wywiadach, że aby się dorobić, oboje postanowili rzucić palenie. Uzbierali na malucha i wkład własny na większe mieszkanie. Jak mówiła, żyli bardzo skromnie.

Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Marii i Zofii. Aktorka dbała o ciepło o domowego ogniska. Model idealnej żony także wyniosła od swojej mamy.

U mnie, podobnie jak w moim rodzinnym domu, musi od progu pachnieć świeżo upieczonym ciastem, konfiturami, wykrochmaloną pościelą i kwiatami. W naszej rodzinie zawsze był spokój i porządek - mówiła w rozmowie z "Vivą".

Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk: blisko 50 lat razem

To małżeństwo może być wzorem dla wielu młodych ludzi. Aktorka niejednokrotnie podkreślała, że ma w mężu olbrzymie oparcie. To on podjął się zadania utrzymania rodziny, podczas gdy na nią spadł trud wychowania dzieci i zajęcia się domem.

Aktorka nie ukrywa również, że w każdym małżeństwie bardzo ważna jest intymność. Także w jej małżeństwie seks odgrywa istotną rolę.

Seks po pięćdziesiątce może być lepszy niż po dwudziestce, bo już nie trzeba się niczego bać, wstydzić. Daje tylko radość. Nie należy opowiadać bzdur, że "w pewnym wieku seks nie ma już znaczenia" - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktorka zawsze starała się być dla męża atrakcyjna. Jak przyznała, lubi, kiedy Pan Rysio (bo tak pieszczotliwie nazywa męża) wodzi za nią okiem. Według Bożeny Dykiel szczypta zazdrości w związku także nikomu nie zaszkodzi.

Bożena Dykiel i jaj mąż Ryszard Kirejczyk są szczęśliwymi dziadkami czworga wnucząt. Aktualnie mieszkają w posiadłości pod Warszawą i... cieszą się sobą!

