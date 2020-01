"Na Wspólnej". Marta Wierzbicka wyszła za mąż?! Zdjęcie z wakacji znowu ożywiło fanów!

Może i Marta Wierzbicka rzadko pokazuje się na salonach, ale na pewno nie daje o sobie zapomnieć. Jej zdjęcie z wakacji ożywiło fanów. Czy tym razem naprawdę wyszła za mąż?!

Marta Wierzbicka wyszła za mąż?!

Kolejne wakacje i kolejne zdjęcia na profilu Marty Wierzbickiej w mediach społecznościowych wywołały falę komentarzy internautów. Fani aktorki znowu podejrzewają, że wyszła za mąż. Wszystko przez pierścionek na serdecznym palcu prawej ręki Wierzbickiej, który wygląda jak obrączka.

Marta Wierzbicka wybrała dość nietypowe miejsce na zimowy wypoczynek. Sylwestra i kilka pierwszych dni nowego roku spędziła bowiem na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Rajskie widoki stały się jednak drugorzędne, kiedy Wierzbicka pokazała to zdjęcie:

Pierścionek wywołał burzę w komentarzach. Posypały się gratulacje i pytania o rzekomego małżonka. W końcu aktorka postanowiła zabrać głos w sprawie: "żebym jeszcze znała imię tego małżonka to by było cacy😂😂😂👌🏻" - napisała, po czym dodała: "pierścionek jak każdy inny". Okazuje się więc, że po raz drugi fani zaliczyli falstart. Być może do trzech razy sztuka!

