"Na Wspólnej" odcine 3077. Adam musi pocieszyć chorą Renatę. Jej mąż będzie wtedy zabawiał kochankę... [CO SIĘ WYDARZY]

W 3077. odcinku serialu "Na Wspólnej" Renata odbierze niepokojące wyniki badań... Nie będzie jednak przy niej Sławka, który mógłby ją pocieszyć. Kto poda jej pomocną dłoń? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3077. w poniedziałek, 25.05.2020 o 20:15

Sławek (Mariusz Słupiński) obiecał Tatianie (Olha Bosova), że odkryje kto odpowiada za śmierć jej brata. Wspólnej śledztwo szybko przerodziło się w coś więcej... Czy Dziedzic całkowicie straci głowę dla Ukrainki i zostawi rodzinę na lodzie?

W 3077. odcinku serialu "Na Wspólnej" Renata (Marta Jankowska) otrzyma wyniki kontrolnych badań. To, co tam przeczyta bardzo ją zaniepokoi, ale nie będzie mogła dodzwonić się do Sławka, który w tym czasie będzie zabawiał się z Tatianą.

Zdenerwowanie kobiety zauważy Adam (Marcin Rogacewicz), psycholog i partner Darii (Patrycja Topajew). Postanowi z nią porozmawiać i zaoferuje swoją pomoc. - Jestem zmęczona i przerażona. Odebrałam dzisiaj wyniki badań i nie wiem, jak to czytać - wyzna mu Renata.

Adam zabierze jej dokumenty i doradzi, aby nie myślała o tym, dopóki nie skonsultuje wszystkiego z lekarzem. - Nie na wszystko mamy wpływ, pani Renato, doskonale pani o tym wie. Czasami po prostu rzeczy się dzieją i nic nie da się zrobić - stwierdzi.

