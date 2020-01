"Na Wspólnej" odcinek 2026. Jarogniew się zakocha! Darek nauczy go sztuki podrywu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2026. odcinku serialu "Na Wspólnej" Jarogniew poprosi Darka o poradę w sprawach sercowych. Wskazówki Żbika przyniosą jednak jedną wielką katastrofę! Sprawdź, co już wiemy!

Jarogniew (Olgierd Jaworski) powoli przestaje być dzieckiem! Jego rodzice są jednak zbyt zajęci sobą, żeby to zobaczyć, więc chłopak po raz kolejny o pomoc zwróci się do Darka (Michał Mikołajczak), swojego mentora.

W 3026. odcinku serialu "Na Wspólnej" Jarogniew przyjdzie do Żbika i zacznie lamentować, że dziewczyna, w której się zakochał, traktuje go jak przyjaciela. Darek pocieszy chłopaka i da mu kilka wskazówek, jak powinien postępować z kobietami. Niestety, porady prawnika przyniosą skutek odwrotny do zamierzonego...

Ola (Gabriela Ambroziak) odtrąci Jarogniewa i umówi się z kimś innym. Wtedy do akcji wkroczy Emilia (Karolina Porcari), która da nastolatkowi własne wskazówki. Efekt będzie jednak jeszcze gorszy niż poprzednio! Nastolatek pobije się z kolegą, a do domu wróci poturbowany i jeszcze bardziej załamany...

