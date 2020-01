"Na Wspólnej" odcinek 3002. Jarogniew błaga Darka o pomoc! Matka chce go wywieżć z miasta [CO SIĘ WYDARZY]

W 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" Darek po raz kolejny będzie musiał pomóc Jarogniewowi. Czy również i tym razem nie zostawi go w potrzebie? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3002. we wtorek, 7.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Jakiś czas temu Darek (Michał Mikołajczak) zaangażował się w wolontariat, aby skrócić karę nałożoną przez Radę Adwokacką. Tak bardzo polubił jednak swojego podopiecznego, Jarogniewa (Olgierd Jaworski), że do dziś stara się wspierać go w trudnych chwilach.

Darek się zakocha! Z wzajemnością? Co z jego uczuciem do Kasi?Zobacz więcej

W 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" Jarogniew przyjdzie do Darka, aby poprosić go o pomoc. Okaże się, że matka Oktawia (Katarzyna Strączek) chce wywieźć go z Warszawy, aby znów mogli żyć w izolacji od Stanisława (Mariusz Laskowski), jego ojca który po latach nieobecności zaczął poświęcać synowi dużo uwagi.

Darek uzna, że nie powinien się wtrącać w osobiste sprawy chłopca, lecz Jarogniew da się tak łatwo spławić. Czy Żbik zgodzi się zostać mediatorem tego konfliktu?

Źródło: TVN/x-news