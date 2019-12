"Na Wspólnej" odcinek 3002. Matka uderzy Przemka w twarz! Natalia wyprze się syna?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" dojdzie do ostrej kłótni pomiędzy Przemkiem Smolnym, a jego matką Natalią! Dojdzie do rękoczynów! Sprawdź, co już wiadomo!

"Na Wspólnej" odcinek 3002. we wtorek, 7.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv Przemek (Eryk CIchowicz) jest teraz w związku ze swoją byłą nauczycielką. Jego ojciec, Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), pogodził się z decyzją syna, ale jego matka wciąż nie może jej zaakceptować... Przemek pobije się z mężem Dagmary! Straci pracę i ukochaną?Zobacz więcej W 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" Przemek przyjdzie w odwiedziny do matki, aby spróbować jakoś naprawić rodzinne relacje. Niestety, Natalia (Magdalena Alexander) wciąż będzie próbowała go przekonać, że związek z Dagmarą (Katarzyna Ucherska) to jeden z największych błędów w jego życiu! Spotkanie szybko przerodzi się w awanturę. W pewnym momencie kobieta straci nad sobą kontrolę i spoliczkuje syna! Przemek będzie w szoku! Czy kiedykolwiek przebaczy matce tak skandaliczne zachowanie? Przekonamy się już wkrótce!