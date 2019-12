"Na Wspólnej" odcinek 3002. Norbert umrze w Afryce?! Do Agaty dotrą tragiczne wieści [CO SIĘ WYDARZY]

W 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" Agata dowie się, że Norbert trafił w Afryce do szpitala! Jak zareaguje na chorobę męża? Sprawdź, co już wiadomo!

Norbert (Michał Malinowski) przebywa obecnie na wolontariacie w Afryce. Mężczyzna może zrobić tam dużo dobrego, jest jednak narażony na wiele niebezpieczeństw! Czy stanie mu się coś złego?

Agata (Aleksandra Radwan), żona Norberta, będzie martwić się o ukochanego. Niestety, w 3002. odcinku serialu "Na Wspólnej" potwierdzą się jej najgorsze przewidywania! Do Polski dotrze informacja, że Owczarek trafił do liberyjskiego szpitala!

Przyjaciel Norberta prześle Agacie zdjęcia, na których widać, jak jej ukochany leży w ciężkim stanie na łóżku i jest podłączony do kroplówki! Kobieta będzie załamana! Będzie chciała rzucić wszystko i jechać do Afryki, do męża! Na szczęście przyjaciele zdołają ją uspokoić.

Czy Norbert nie przeżyje wyjazdu do Afryki? A może uda mu się pokonać chorobę? Przekonamy się już wkrótce!

