"Na Wspólnej" odcinek 3007. Pierwszy kryzys w związku Marty i Mikołaja! Jednak nie są sobie pisani? [CO SIĘ WYDARZY]

Marta (Joanna Jabłczyńska) i Mikołaj (Krzysztof Wieszczek) w końcu zrozumieli, co do siebie czują i są wreszcie razem. Wkrótce Leśniewski wprowadzi się do ukochanej, ale zrozumie, że wspólne życie nie jest wcale takie łatwe...

W 3007. odcinku "Na Wspólnej" para pokłóci się, bo Mikołaj zacznie narzekać, że musi wstawać tak wcześnie rano, jak Marta i Ksawery (Adam Tomaszewski). Co gorsza, tuż po awanturze Leśniewski zażyczy sobie, by ukochana zrobiła mu kawę! Wtedy Marta zauważy, że jej partner jest jak duże dziecko! W końcu syn Honoraty (Aleksandra Konieczna) zarzuci Konarskiej, że ta ciągle go krytykuje i zdenerwowany wyjdzie z mieszkania.

Czy para rozstanie się już na samym początku wspólnego życia? Przekonamy się o tym wkrótce!

