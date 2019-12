"Na Wspólnej" odcinek 3007. Przemek pobije się z mężem Dagmary! Straci pracę i ukochaną? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3007. odcinku serialu "Na Wspólnej" dojdzie do bójki między Przemkiem, a Pawłem, mężem Dagmary! Jak to się skończy? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3007. we czwartek, 16.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv Przemek (Eryk Cichowicz) wyprowadził się z domu, znalazł pracę na budowie i zamieszkał ze swoją byłą nauczycielką, Dagmarą. Czy młody Smolny (Katarzyna Ucherska) ułoży sobie życie? Pierwszy kryzys w związku Marty i Mikołaja! Jednak nie są sobie pisani? Zobacz więcej W 3007. odcinku serialu "Na Wspólnej" Smolny wciąż nie będzie mógł opanować zazdrości, gdy Dagmara powie mu, że po raz kolejny nie spędzi z nim popołudnia. Chłopak zacznie podejrzewać, że jego partnerka wciąż spotyka się z byłym mężem, Pawłem (Kamil Błoch). Jeszcze tego samego dnia Paweł przyjdzie do Przemka, gdy ten będzie w pracy. Będzie chciał nakłonić Smolnego do rozstania z Dagmarą. Spróbuje go sprowokować i powie, że żona zdradziła mu, że nie jest pewna swoich uczuć względem nowego partnera i doda, że są żoną na dobre drodze do odnowy pożycia! Smolny nie będzie mógł tego słuchać! Pomiędzy mężczyznami dojdzie do szarpaniny! Czy Przemek zostanie zwolniony za bójkę w miejscu pracy?