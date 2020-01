"Na Wspólnej" odcinek 3008-09. Darek zerwie wszystkie kontatky z Emilią! Dlaczego to zrobi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3008. odcinku serialu "Na Wspólnej" Darek po raz kolejny spotka się z Emilią... W końcu uzna jednak, że ma dosyć takiego układu! Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3008. w poniedziałek, 20.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Po rozstaniu z Agatą (Dorota Kempa) Darek (Michał Mikołajczak) był spłukany i zaczął spotykać się z kobietami za pieniądze. Jego pierwszą i najważniejszą "sponsorką" jest Emilia (Karolina Porcari). Jak długo przetrwa ich układ?

W 3008. odcinku serialu "Na Wspólnej" Emilia zadzwoni do Darka i zacznie błagać go spotkanie! Przyjdzie do niego zapłakana będzie domagać się wsparcia. Żbik postanowi się nią zaopiekować jak przyjaciel, lecz ona po wszystkim znów zostawi mu pieniądze!

Były prawnik poczuje się dotknięty takim traktowaniem. Myślał, że między nim a Emilią może wytworzyć się autentyczna relacja. W 3009. odcinku serialu "Na Wspólnej" ponownie spotka się z kobietą, odda jej otrzymane pieniądze i oznajmi, że to definitywny koniec ich znajomości!

Źródło: TVN/x-news