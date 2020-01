"Na Wspólnej" odcinek 3010. Bandyci skatują ojca Igora! Dziennikarz będzie następny? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3010. odcinku serialu "Na Wspólnej" bandyci dotkliwie pobiją Leszka, ojca Igora! Dlaczego mafia uwzięła się na rodzinę Nowaków? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3010. w środę, 22.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już wkrótce Igor (Jakub Wesołowski) bardzo mocno zaangażuje się w dziennikarskie śledztwo dotyczące mafii taksówkowej, która porywa, bije i okrada swoich klientów. Czy zakończy się ono tragicznie?

Nowak w swoje działania postanowi zaangażować ojca, Leszka (Wojciech Majchrzak). W 3010. odcinku serialu "Na Wspólnej" będzie starał się zebrać jakieś informacje na temat nieuczciwych taksówkarzy. Gdy będzie czekał na spotkanie z informatorem, napadnie na niech dwóch bandytów!

Napastnicy rzucą się na Leszka, założą mu na głowę foliowy worek i dotkliwie pobiją! Na całe szczęście oszczędzą życie mężczyzny, który gdy tylko dojdzie do siebie, skontaktuje się z synem i opowie mu o całym zajściu. Czy gangsterzy zdołają zastraszyć Igora i zmuszą go do rezygnacji ze śledztwa?

Źródło: TVN/x-news