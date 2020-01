"Na Wspólnej" odcinek 3015. Ostrowski ma romans?! Rywal z pracy przyłapie go z Wiktorią! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3015. odcinku serialu "Na Wspólnej" Ostrowski i ordynatorka chirurgii zostaną przyłapani na schadzce! Czy mają romans? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3015. w czwartek, 30.01.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Ostrowski (Marek Kalita) jakiś czas temu stracił posadę ordynatora. Na całe szczęście dość dobrze dogaduje się z Wiktorią, (Agnieszka Michalska), nową szefową, dzięki czemu jest w stanie jakoś sobie radzić w nowej sytuacji. Co z tego wyniknie?

Iza i Jerzy znów razem! Co połączy byłych małżonków?Zobacz więcej

Już wkrótce lekarze z oddziału chirurgicznego będą rywalizować o spory grant. Oprócz Ostrowskiego o finansowanie ubiegać się będzie jego największy wróg, doktor Adamski (Tomasz Piątkowski). Rywal będzie kwestionował każdą decyzję Arka, przez co praca na oddziale stanie się nie do zniesienia.

W końcu w 3015. odcinku serialu "Na Wspólnej" Ostrowski uzna, że ma dość i złoży rezygnację! Ordynator Kleczewska przyjmie jego dymisję i... zaprosi go na drinka! Uzna, że skoro już nie jest jego szefową, to nic nie stoi na przeszkodzie. Arek i Wiktoria będą się świetnie razem bawić, lecz w pewnym momencie do tego samego lokalu przyjdzie Adamski.

Lekarz pomyśli, że Ostrowski ma romans i chce wykorzystać znajomość z Kleczewską, aby zdobyć dla siebie grant! Czy doniesie o tym Ewie i dyrektor Kolendzie (Katarzyna Wajda)?

Źródło: TVN/x-news