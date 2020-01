"Na Wspólnej" odcinek 3018. Darek chce zamieszkać z Emilią! Wyzna jej miłość? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3018. odcinku serialu "Na Wspólnej" Darek zaproponuje Emilii poważny związek. Jaką usłyszy odpowiedź? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3017. w środę, 3.02.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Darek (Michał Mikołajczak) poznał Emilię (Karolina Porcari), gdy był w poważnych kłopotach finansowych i zaczął pracować dla niej jako "chłopak do towarzystwa". Później zaczął jednak żywić do niej autentyczne uczucia, a "biznesowy" układ coraz mniej mu się podobał.

Jarogniew się zakocha! Darek nauczy go sztuki podrywu?Zobacz więcej

W 3017. odcinku serialu "Na Wspólnej" Żbik postanowi szczerze powiedzieć Emilii, co do niej czuje. Zaproponuje jej, aby zamieszkali razem i stworzyli prawdziwy związek. Ona jednak zawaha się i zapyta go, czy uporządkował już wszystkie swoje relacje z innymi kobietami.

Były prawnik od razu przypomni sobie o niedokończonym rozwodzie z Anetą (Dorota Krempa), o romansie z Kasią (Julia Chatys) i seksualnym układzie z Anną (Anna Nowak-Ibisz). Co odpowie Emilii?

Źródło: TVN/x-news