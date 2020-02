"Na Wspólnej" odcinek 3029. Iza i Jerzy razem w łóżku! Wrócą do siebie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3029. odcinku serialu "Na Wspólnej" Jerzy i Iza wylądują w jednym łóżku! Czy ich miłość na nowo odżyje? Sprawdź, co już wiemy!

Iza (Anna Korcz) i Jerzy (Wojciech Wysocki) będą pracować wspólnie nad poradnikiem dla kobiet w średnim wieku. Ich współpraca będzie układać się wyjątkowo dobrze, co może również zaowocować jakimś przełomem w życiu osobistym!

W 3029. odcinku serialu "Na Wspólnej" Iza i Jerzy spotkają się, aby wziąć się za prace nad książką. W jednym z pobliskich mieszkań będzie jednak trwał remont, który skutecznie utrudni im pracę. Byli małżonkowie przeniosą się zatem do domku na wsi.

Brzozowska i Dudek wykorzystają to spotkanie, aby powspominać stare dzieje. Dojdą do wniosku, że gdyby nie kilka błędów, to ich małżeństwo mogłoby trwać do dziś. W końcu nadejdzie jednak czas pożegnania. Nie będzie to jednak takie proste, ponieważ Jerzy... zgubi kluczyki do auta!

Mężczyzna nie będzie miał innego wyjścia i zostanie na noc. Byli małżonkowie będą spać w jednym łóżku! Czy ta przygoda zbliży ich do siebie?

