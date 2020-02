"Na Wspólnej" odcinek 3032. Ostrowski dostanie zawału! Adamski nie uratuje jego życia? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3032. odcinku serialu "Na Wspólnej" kariera Ostrowskiego legnie w gruzach, a jego serce tego nie wytrzyma! Czy ktoś zdoła uratować jego życie? Sprawdź, co się wydarzy!

Już wkrótce na jaw wyjdą pozazawodowe relacje pomiędzy Ostrowskim (Marek Kalita) a Kleczewską (Agnieszka Michalska), ordynatorką oddziału chirurgii! Kariera Arka zawiśnie na włosku. Czy jego organizm wytrzyma taki stres?

W 3032. odcinku serialu "Na Wspólnej" Ostrowski zostanie wezwany do gabinetu dyrektor Kolendy (Katarzyna Wajda). Okaże się, że do dyrekcji szpitala trafiły zdjęcia, na których widać jak... Arek całuje się z szefową! Adamski (Tomasz Piątkowski), który tylko czekał na taką okazję, stwierdzi, że mogło to mieć wpływ na procedurę przyznawania grantów.

Lekarz zażąda natychmiastowego zwolnienia Ostrowskiego! W przeciwnym wypadku złoży oficjalną skargę do Ministerstwa Zdrowia. Upokorzony Arek bez słowa opuści gabinet dyrektorki, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Chwili później osunie się na ziemię, trzymając się za serce! Na całe szczęście od razu zajmą się nim lekarze, którzy zdiagnozują rozległy zawał!

Ostrowski błyskawicznie trafi na stół operacyjny, a zabiegu podejmie się... Adamski. Czy zdoła ona uratować życie swojego największego rywala?

