"Na Wspólnej" odcinek 3034. Filip dowie się o procesie Ksawerego! zabierze Marcie syna?! [CO SIĘ WYDARZY]

Ksawery (Adam Tomaszewski) uległ presji rówieśników i zaczął kraść! Syn Marty (Joanna Jabłczyńska) próbował wynieść drogie ubrania z luksusowego sklepu i został złapany. Jakie będą tego konsekwencje?

W 3034. odcinku serialu "Na Wspólnej" Marta dowie się także, że jej syn okradł również Mikołaja (Krzysztof Wieszczek). Będzie całkowicie załamana... Uzna jednak, że sprawa jest na tyle poważna, że musi o wszystkim poinformować Filipa (Marcin Chochlew). W końcu ich dziecku grozi poprawczak.

Konarski będzie wściekły na byłą żonę i uzna, że to wszystko jej wina, ponieważ za bardzo rozpieszczała Ksawerego. - Pokazaliście mu, że markowe rzeczy są super i chciał tak samo! To jest proste! Dobra, Marta! Zawaliłaś sprawę po całości! - krzyknie. Pomiędzy rodzicami dojdzie do ostrej kłótni, w pewnym momencie Filip zagrozi nawet, że może zabrać chłopca!

- A ty gdzie byłeś Filip? Niczego nie zauważyłeś? - zapyta w pewnym momencie zdenerwowana Marta.

- Powiem ci gdzie byłem! Za daleko! Ale to się zmieni! Zabieram Ksawerego do domu! - odpowie jej wściekły Filip.

- Nigdzie go nie zabierasz! Co ty sobie myślisz, że jesteś lepszym rodzicem, bo co?! Bo zabierasz go raz na dwa tygodnie!

Kłótnie przerwie dopiero pojawienie się Ksawerego. Chłopiec stwierdzi, że to wszystko to tylko i włącznie jego wina. To on kradł i kłamał. Szczere wyznanie chłopca uspokoi atmosferę, a Marta i Filip zaczną myśleć, jak ochronić swoje dziecko.

