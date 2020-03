"Na Wspólnej" odcinek 3038. Kasia chce wyjechać do USA! Bruno zatrzyma ją... pocałunkiem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3038. odcinku serialu "Na Wspólnej" Kasia powie Brunonowi, że rozważa wyjazd do USA. Czy Krawczyk zdoła ją zatrzymać? Sprawdź, co już wiadomo!

Bruno (Dawid Czupryński) zakochał się w Kasi (Julia Chatys), lecz ta wciąż romansuje Fabianem (Robert Ciszewski) i nie może się zdecydować, którego z nich wybrać. Kto wygra rywalizację o serce dziewczyny?

W 3038. odcinku serialu "Na Wspólnej" Bergówna powie Brunonowi, że Fabian zaproponował jej wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Spyta go, co sądzi o takim pomyśle. Krawczyk odpowie jej... namiętnym pocałunkiem, którym jasno da do zrozumienia, że nie chce, aby gdziekolwiek wyjeżdżała.

Czy Kasia zostawi Fabiana i zwiąże się z Brunonem? A może postanowi spełnić swój "American Dream"?

