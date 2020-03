"Na Wspólnej" odcinek 3038. Ostrowski zacznie wracać do zdrowia! Już nie będzie mógł być lekarzem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3038. odcinku serialu "Na Wspólnej" stan Ostrowskiego polepszy się na tyle, że będzie mógł opuścić szpital. Czy jeszcze kiedyś wróci tam jako lekarz? Adamski zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Sprawdź szczegóły!

Życie Ostrowskiego (Marek Kalita) zaczęło się sypać... Dyrekcja szpitala dowiedziała się o jego pocałunku z ordynator Kleczewską (Agnieszka Michalska), przez co grozi mu nawet zwolnienie z pracy. Serce lekarza nie wytrzymało takiego stresu.

Stan Arka był bardzo poważny i konieczna była operacja. Na całe szczęście zakończyła się ona sukcesem i w 3038. odcinku serialu "Na Wspólnej" pacjent poczuje się już znacznie lepiej. Adamski (Tomasz Piątkowski) zaleci mu dużo odpoczynku. W rozmowie z Ewą (Ewa Gawryluk) zasugeruje także, że jej mąż nie powinien już wracać do pracy w szpitalu.

Ostrowski będzie wdzięczny żonie za okazane wsparcie i za to, że uwierzyła mu, gdy zarzekał się, że nigdy nie miał romansu z Wiktorią. Ewa zapewni go, że nigdy go nie zostawi i bezgranicznie mu ufa. Poprosi go także, aby skupił się teraz na powrocie do pełni sił, dzięki czemu już wkrótce będzie mógł wrócić do zawodu kardiochirurga.

