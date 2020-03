"Na Wspólnej" odcinek 3040-41. Darek zostanie oskarżony o molestowanie Anety! Była żona mu nie odpuści [CO SIĘ WYDARZY]

W 3040. odcinku serialu "Na Wspólnej" Aneta zacznie całować Darka! Następnego dnia Żbik dowie się, że ciąży na nim oskarżenie o molestowanie... Sprawdź szczegóły!

Darek (Michał Mikołajczak) i Aneta (Dorota Krempa) są w trakcie rozwodu, lecz okazuje się, że wciąż nie są dla siebie całkowicie obojętni... Jakie wspólne "przygody" mogą ich jeszcze spotkać?

W 3040. odcinku serialu "Na Wspólnej" Żbik skorzysta z nieobecności Emilii (Karolina Porcari) i zaprosi Anetę do siebie, aby razem z nią świętować rozwiązania skomplikowanej sprawy. Po kilku drinkach atmosfera rozluźni się na tyle, że Siwek zacznie namiętnie całować Żbika!

Darek początkowo odwzajemni pocałunek, lecz po chwili się opamięta i odsunie od siebie Anetę. Oznajmi jej, że jest teraz w związku z Emilią i chce być wobec niej fair. Dla Anety będzie to wielki szok - nigdy wcześniej Darek nie odpuścił sobie takiej okazji. Poczuje się upokorzona.

Następnego dnia o poranku, w 3041. odcinku serialu "Na Wspólnej", Darek usłyszy dzwonek do drzwi. Będzie to nowy partner Anety, który od razu rzuci się na niego z pięściami i zacznie oskarżać go o molestowanie! Później Żbik dowie się, że spotka się z Anetą w sądzie...

Żona Darka ostrzeże go, że to dopiero początek jej zemsty... Czy bohater "Na Wspólnej" znów wszystko straci?

