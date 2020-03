"Na Wspólnej" odcinek 3044. Jerzy rozstanie się z Olą! Wróci do Izy? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3044. odcinku serialu "Na Wspólnej" Ola rzuci Jerzego! Dudek nie będzie jednak tym załamany i od razu pójdzie do Izy. Czy byli małżonkowie znów będą razem? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3044. w środę, 25.03.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Iza (Anna Korcz) i Jerzy (Wojciech Wysocki) pracują razem nad poradnikiem dla kobiet w średnim wieku. Wspólna praca bardzo ich do siebie zbliżyła, co nie podoba się Oli (Karolina Dryzner), obecnej partnerce Dudka...

W 3044. odcinku serialu "Na Wspólnej" dziewczyna uzna, że ma już dość związku z kimś, kto nie okazuje jej miłość i cały wolny czas spędza w towarzystwie byłej żony. Jerzy spróbuje się jeszcze bronić, ale szybko da za wygraną. Jego związek z Olą definitywnie się zakończy.

Jeszcze tego samego dnia Jerzy spotka się z Izą i opowie jej o tym, co się stało. Przyzna, że jego była miała rację, a on wciąż czuje coś do Brzozowskiej. Iza będzie poruszona tym wyznaniem, ale nie da tego po sobie poznać i szybko zmieni temat. Dudek będzie tym trochę zawiedziony.

Wtedy inicjatywą postanowi przejąć Klementynka (Julia Kostow)! Córka Izy zwabi byłych małżonków do jednego pokoju, zamknie drzwi i oznajmi, że mają całą noc na to, aby się pogodzić. Czy jej fortel przyniesie oczekiwany skutek?

Źródło: TVN/x-news