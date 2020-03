"Na Wspólnej" odcinek 3045. Daria ma traumę poaborcyjną! Skorzysta z pomocy psychologa? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3045. odcinku serialu "Na Wspólnej" Adam, wykładowca psychologii, zacznie podejrzewać, że Daria cierpi na traumę poaborcyjną. Czy zdoła jej pomóc? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3045. w czwartek, 26.03.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już niedługo Daria (Patrycja Topajew), córka Sławka (Mariusz Słupiński), wróci do Warszawy! Dziewczyna będzie zachowywać się bardzo nietypowo, co zaniepokoi i zirytuje jej bliskich. Co z tego wyniknie?

Jerzy rozstanie się z Olą! Wróci do Izy?Zobacz więcej

W 3045. odcinku serialu "Na Wspólnej" Daria wpadnie na uczelni na Dominika (Mateusz Gąsiewski), ojca jej nienarodzonego dziecka. Mężczyzna spróbuje do niej zagadać, lecz ona wyraźnie nie będzie chciała z nim rozmawiać. Takie zachowanie nie ujdzie uwadze Adama (Marcin Rogacewicz), wykładowcy psychologii.

Podczas jednych z zajęć poruszony zostanie temat aborcji, co sprawi, że do Darii powrócą wszystkie traumatyczne wspomnienia. Spanikowana dziewczyna ucieknie z ćwiczeń. Adam postanowi z nią porozmawiać i da jej do zrozumienia, że sama nie poradzi sobie z traumą. Musi iść do specjalisty.

Czy Daria rzeczywiście cierpi na poaborcyjną traumę? Czy ktoś zdoła jej pomóc? Przekonamy się już wkrótce!

Źródło: TVN/x-news