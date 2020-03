"Na Wspólnej" odcinek 3047. Agata wróci z Afryki! Straciła Norberta na zawsze? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3047. odcinku serialu "Na Wspólnej" Agata wróci do Polski. Czy pogodzi się z tym, że straciła Norberta na zawsze? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3047. we wtorek, 31.03.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Gdy Agata (Aleksandra Radwan) dowiedziała się, że Norbert (Michał Malinowski) został porwany przez terrorystów, bez wahania rzuciła wszystko i pojechała do Afryki, żeby go ratować... Nie było to jednak takie proste.

W 3047. odcinku serialu "Na Wspólnej" Agata wróci jednak do Polski. Jej misja zakończy się niepowodzeniem. Będzie tym załamana, ale przyzna sama przed sobą, że że musi się pogodzić ze stratą ukochanego męża. Na całe szczęście będzie mogła liczyć na wparcie przyjaciół.

Czy Agata faktycznie już nigdy nie zobaczy męża? A może Norbert żyje i zdoła jakoś uciec swoim oprawcom? Czas pokaże!

Źródło: TVN/x-news