"Na Wspólnej" odcinek 3049. Emi zostanie aresztowana! Jarek jej pomoże? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3049. odcinku serialu "Na Wspólnej" Emi zostanie aresztowana! Czy Jarek pomoże przyjaciółce? A może nie będzie chciał narażać się ukochanej? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3049. w czwartek, 2.04.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Jarek (Wojciech Rotowski) bardzo polubił Emi (Marta Julia Skoczek), ale jego relacja z iluzjonistką nie za bardzo podoba się jego partnerce Elizie (Katarzyna Chorzępa). Chłopak będzie musiał w końcu wybrać, kto jest dla niego ważniejszy...

W 3049. odcinku serialu "Na Wspólnej" Berg powie Emi, że musi zakończyć współpracę. Dziewczyna będzie zawiedziona decyzją wspólnika, ale nie będzie się sprzeciwiać. Przed nimi będzie jeszcze pożegnalny występ na szpitalnym oddziale dziecięcym. Pokaz dla małych pacjentów zostanie jednak przerwany, gdy na sali pojawi się ojciec Emi w towarzystwie policjantów!

Wieczorem Jarek opowie Elizie o tym, co się wydarzyło. Ta stwierdzi, że taki finał nie powinien go dziwić. W końcu Emi próbowała zastrzelić własnego ojca! Chwilę później Berg odbierze telefon od iluzjonistki, która zacznie go błagać, aby pomógł jej ten ostatni raz i pożyczył pieniądze na adwokata. Co zrobi Jarek?

Źródło: TVN/x-news