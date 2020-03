"Na Wspólnej" odcinek 3050. Daria zacznie pracować dla Ziębów! Przerobi ich bar na wegańską knajpę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3050. odcinku serialu "Na Wspólnej" Daria dostanie pracę w bistro Ziębów i od razu zacznie wprowadzać tam własne porządki! Co na to Maria i Włodek? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3050. w poniedziałek, 6.04.2020 o 20:15 w TVN!

Maria Zięba (Bożena Dykiel) to kobieta o złotym sercu, która nikomu nie odmówi pomocy. Już wkrótce z jej wsparcia skorzysta także córka Sławka (Mariusz Słupiński), której ciężko poradzić sobie z różnymi problemami...

W 3050. odcinku serialu "Na Wspólnej" Daria (Patrycja Topajew) zacznie pracę w bistro Ziębów. Dziewczyna w nowej pracy poczuje się bardzo pewnie i od razu będzie chciała wprowadzić własne porządki! Uzna, że knajpka powinna serwować wyłącznie dania wegańskie. Marii ciężko będzie jednak zrezygnować z domowych pierogów z mięsem... W pewnym momencie w barze pojawi się Tania (Olga Bosova), która wróciła z Ukrainy. Daria zauważy, że jej ojciec bardzo czule się w nią wita! Zacznie podejrzewać go o romans... Czy powie o wszystkim Renacie (Marta Janowska)?